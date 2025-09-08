Bricherasio: al via i lavori di messa in sicurezza di San Bernardino

Attorno alla chiesa di San Bernardino di Bricherasio sono stati montati nei giorni scorsi i ponteggi nel cantiere della ditta locale Lasagno costruzioni. All’azienda è stata affidata la messa in sicurezza dell’orditura superiore del tetto e la rimozione dei calcinacci dalla facciata che cadevano sul marciapiede sottostante. “Finalmente partono i lavori che dovrebbero durare quattro mesi: speriamo quindi di concludere entro Natale” commenta il parroco di Bricherasio, don Maurizio Napoli.

Anche se il cantiere è iniziato mancano ancora le risorse per coprire quasi il 40% della spesa: “Per questo continua la campagna di tesseramento al Comitato per il restauro della chiesa e la raccolta fondi: contiamo quindi sulla solidarietà dei bricherasiesi” aggiunge.

Per tutta la durata dei lavori rimarrà chiusa via Umberto I, nel tratto interessato dal cantiere, non ci saranno modifiche alla viabilità, invece, in via Vittorio Emanuele II su cui si affaccia la chiesa. Rimarrà transennato comunque il tratto di marciapiede sottostante la facciata.