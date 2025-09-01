Triciclo speciale rubato a una bimba con problemi motori, avviata la raccolti i fondi per comprarne uno nuovo



Una brutta storia risolta grazie alla solidarietà online. È quanto accaduto a Torino, nel quartiere San Salvario, dove è stato rubato il triciclo ortopedico di Olivia, una bimba con problemi motori.

Un vecchio compagno di liceo del papà, Raffaele Galardi, ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per acquistarne uno nuovo: in poche ore l’obiettivo di 2.630 euro è stato raggiunto grazie all’adesione di decine di donatori.

“I fondi - scrive l’organizzatore - sono nella disponibilità dell'associazione Help Olly Onlus, verranno utilizzati per l'acquisto di una nuova bicicletta”.

I fondi in eccesso saranno destinati alla ricerca per la malattia rara che ha colpito Olivia e altre trenta persone al mondo.