A Collegno ritorna l'appuntamento con il Folk Festival

Fino al 7 settembre, il Parco della Certosa di Collegno si trasforma in un punto d'incontro tra Romania e Piemonte in occasione della 18ª edizione del Folk Festival. L'evento, promosso dall'associazione interculturale "Diversi ma Uguali", celebra l'integrazione culturale e la solidarietà attraverso musica, cibo e valori condivisi.

Il programma del festival, inaugurato giovedì 28 agosto, propone un format consolidato: musica ogni sera a partire dalle 21,30, con concerti dal vivo a ingresso libero, e ristorazione dalle 19,30, con menù a tema, piatti tipici e la tradizionale grigliata di carne.

Oltre al divertimento, il Folk Festival si propone di promuovere un messaggio di pace, dialogo e inclusione. In un'epoca segnata da conflitti e divisioni, la manifestazione vuole dimostrare che l'incontro tra popoli e l'accettazione delle diversità sono passi fondamentali per costruire una comunità armoniosa. L'evento invita a "guardare oltre le etichette", celebrando l'identità culturale senza rinunciare all'apertura verso l'altro.