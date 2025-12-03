Due giorni tra libri e musica alla Biblioteca Civica di Pino Torinese: ospite d’eccezione Alice Basso

Venerdì 5 e sabato 6 dicembre la Biblioteca Civica “Angelo Caselle” di Pino Torinese si prepara ad accogliere un doppio appuntamento all’insegna della cultura. Letteratura, musica e una grande ospite: l’autrice Alice Basso, che nel primo dei due eventi presenterà il suo nuovo romanzo.
Venerdì 5 dicembre alle ore 17:00, Alice Basso dialogherà con Marta Riminucci, presentando “Le ventisette sveglie di Atena Ferraris”, il primo giallo della nuova serie che vede protagonista una giovane ragazza neurodivergente e suo gemello Febo. L’autrice racconterà il mondo di Atena fatto di routine, fragilità, ironia e delle numerose sveglie che imposta per ricordarsi di lavorare, mangiare, andare a letto. Ingresso gratuito.
Sabato 6 dicembre alle ore 16:30 verrà inaugurata la mostra “Natale in Musica”, un percorso espositivo dedicato alle copertine più iconiche dei vinili natalizi dei grandi interpreti della musica internazionale. L’esposizione raccoglie alcune tra le immagini più rappresentative degli album che hanno fatto la storia delle festività – da Frank Sinatra a John Lennon e Yoko Ono – offrendo un viaggio nella memoria collettiva e nella tradizione musicale del periodo natalizio. La collezione è messa a disposizione dal cittadino pinese Dionigi Bertot, che ha curato l’esposizione. Ingresso libero negli orari di apertura della biblioteca, fino al 20 dicembre (Lunedì, martedì, mercoledì: 14.00 – 18.30. Giovedì, venerdì e sabato: 09:00 - 12:00 e 14:00 - 18:30).