"Kraken": l'incontro sensoriale tra corpo e tecnologia dal Cile al Mirabilia Festival 2025

I Mirabilia Festival, vetrina internazionale per l'innovazione nelle arti performative, accoglie il 5 e 6 settembre una delle proposte più audaci e contemporanee del suo Focus Cile: la prima europea di "Kraken" del collettivo cileno Proyecto Kraken.

L'Esperienza Immersiva di "Kraken"

Non si tratta di un semplice spettacolo, ma di una performance transdisciplinare che ridefinisce i confini tra arte, tecnologia e pubblico. Due performer, una parete e delle racchette sono gli elementi di un'installazione interattiva dove ogni colpo della pallina genera una risposta visiva e sonora in tempo reale. Grazie a sensori, microfoni e software, la fisicità del gesto si fonde con il mondo digitale in un crescendo di tensione.

Lo spettacolo, che esplora l'interazione tra corpo e dispositivi digitali, culmina in un momento di pura connessione: il pubblico è invitato a salire sul palco e a unirsi ai performer, creando collettivamente un ritmo condiviso. "Kraken" è un'esperienza multisensoriale e collettiva che dimostra la potenza della contaminazione tra linguaggi, un principio cardine del Festival Mirabilia.

Un collettivo di sguardi incrociati

Il Proyecto Kraken, guidato da Pedro Tugas e Samuel Buzeta, nasce dall'unione di diverse competenze artistiche, dalla musica elettronica alla danza, dal teatro alle nuove tecnologie. Questo approccio ibrido e in continua trasformazione ha già permesso al collettivo di farsi notare in Cile e ora, grazie al supporto del Ministero della Cultura cileno e del Festival, sbarca in Italia per la prima volta.

La programmazione di "Kraken" all'interno del Focus Cile 2025 non è casuale. Il progetto rappresenta perfettamente l'impegno di Mirabilia nel sostenere nuovi linguaggi e nel creare un dialogo internazionale, offrendo al pubblico un'occasione unica per scoprire le sperimentazioni più all'avanguardia del panorama artistico contemporaneo cileno.

