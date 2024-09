Bardonecchia, la Stradale controlla 87 veicoli: nove conducenti positivi all'etilometro o al test delle droghe

Controlli a tappeto della polizia stradale a Bardonecchia, ma anche ad Alba e ad Aosta, dove lo scorso fine settimana si sono tenute giornate speciali dedicate alla polizia e alla sicurezza stradale, con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione.

Durante le notti del 31 agosto e del 1° settembre, la stessa Stradale e la municipale di Bardonecchia, con l’ausilio di personale sanitario a bordo di un sofisticato laboratorio mobile, hanno controllato 87 veicoli e 138 persone.

Nove conducenti sono risultati in stato di alterazione, di cui 5 positivi all’etilometro e 3 positivi al test per gli stupefacenti. Il servizio si è concluso con la denuncia in stato di libertà per guida alterata per 5 conducenti, con il ritiro di 9 patenti di guida.

Nell’ambito delle attività di vigilanza e nell’ottica di disincentivare i comportamenti illeciti alla guida il Compartimento Polizia Stradale Piemonte e Valle d’Aosta ha inoltre implementato i servizi nelle maggiori barriere autostradali nelle giornate contrassegnate da una previsione di maggiore afflusso per il rientro dalle località di villeggiatura: 290 i veicoli controllati, 544 le persone identificate e 35 le infrazioni contestate.