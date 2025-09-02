"Desprovisto": l'arte nuda dell'acrobazia spagnola al Mirabilia Festival 2025

Il Mirabilia Festival si prepara a una scarica di adrenalina pura con la prima italiana di "Desprovisto", lo spettacolo iconico della compagnia spagnola UpArte. In scena il 5 settembre, questo show promette di essere un'ode all'acrobatica più essenziale, dove ogni orpello scompare per lasciare spazio alla forza dei corpi, alla fiducia reciproca e alla precisione chirurgica.
Un Inno alla Sincerità del Gesto
"Desprovisto" - che significa "sprovvisto" o "nudo" - è un titolo programmatico. Sulla scena, non c'è posto per trucchi o artifici. La compagnia UpArte, celebre per il suo stile inconfondibile, porta in scena un'estetica pulita e potentissima, fatta di una drammaturgia fisica che non ha bisogno di parole. Lo spettacolo è una vertiginosa successione di salti, prese e voli che sfidano le leggi della fisica e i limiti del corpo umano.
I sei interpreti-creatori guidati da Pau Portabella e dal direttore tecnico acrobatico Vitaliy Motuzka trasformano il palco in un campo di battaglia della gravità. La dinamica di gruppo è serratissima, quasi una danza, dove ogni movimento è al servizio di una coreografia millimetrica che travolge lo spettatore con energia e ritmo. Quello che si vede è pura performance, un inno all'acrobatica più sincera, dove cadute e slanci sono parte integrante dello spettacolo, generando un applauso istantaneo e un'emozione palpabile.
UpArte: L'Eccellenza Tecnica Spagnola
Fondata nel 2012 a Murcia, UpArte si è rapidamente affermata come una delle compagnie di circo contemporaneo più significative della Spagna. Il loro stile si distingue per il minimalismo scenico e l'esplosività acrobatica, uniti a una maniacale attenzione per la dinamica del gruppo. Con "Desprovisto", già acclamato in festival di tutta Europa, la compagnia dimostra come l'arte circense possa raggiungere una vetta espressiva altissima, combinando tecnica straordinaria e un profondo impatto emotivo.
Questo spettacolo, che si inserisce perfettamente nel ricco programma di Mirabilia, è un'esperienza imperdibile per chi cerca un'acrobatica di altissimo livello, capace di togliere il fiato e di celebrare la pura bellezza del movimento umano.
INFO E BIGLIETTI:
Come sempre il Festival affiancherà spettacoli a biglietto a tantissime proposte gratuite per il pubblico.
I biglietti saranno acquistabili online sul sito www.festivalmirabilia.it e su StandApp, l’app ufficiale del festival, utile anche per rimanere aggiornati su tutte le news legate agli spettacoli.
Riduzioni
Gratuito: Bambini fino a 3 anni, accompagnatori di disabili, giornalisti con tesserino
Ridotto: under 25, over 65, studenti e docenti scuole di circo/danza/teatro, Tessera Aiace 2025
Soci CRAL ALS CN2, Carta Famiglia6Granda, disabili e invalidiAccesso garantito su presentazione di documento che accerti il diritto alla riduzione.
Biglietteria: Piazza Foro Boario
Il 2/09 in orario 9-12 | 15-18
Dal 3/09 al 5/09 in orario 9-12 | 15-22
Il 6/09 in orario 9-12 | 15-00
Il 7/09 in orario 9-12 | 15-20
APP: www.standapp.cloud
- Facebook: Mirabilia Festival Europeo
- Instagram: @mirabiliafestival
- TikTok: @mirabilia_festival
- Youtube: Mirabilia Festival
- X: @MirabiliaFest
