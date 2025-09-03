Esercito, cambio al vertice del Battaglione Trasmissioni “Frejus”

Si è svolta oggi, presso la Caserma “Morelli di Popolo” di Torino, la cerimonia di avvicendamento al comando del Battaglione Trasmissioni “Frejus” dell’Esercito.

Alla presenza del Comandante del 32° Reggimento Trasmissioni, Colonnello Salvatore Coppola, dei rappresentanti delle Istituzioni locali e delle autorità militari cittadine, il

Tenente Colonnello Francesco De Pascalis è subentrato al parigrado, Tenente Colonnello Ciro Palomba.



Durante il proprio discorso di commiato, il Comandante cedente ha ringraziato il personale del Battaglione per il costante impegno profuso a garanzia della mantenimento in esercizio delle reti dell’Esercito, ottenuto grazie alle continue operazioni di adeguamento delle tecnologie e allo sviluppo delle capacità di cyber defence.



Il Colonnello Coppola, dopo aver sottolineato il fondamentale contributo del Battaglione Trasmissioni Frejus nel mantenimento dell’infrastruttura di telecomunicazioni dell’Esercito ed essersi complimentato per i risultati conseguiti da tutto il suo personale, ha formulato al Tenente Colonnello Palomba e al Tenente Colonnello De Pascalis i migliori auspici per i rispettivi nuovi incarichi.

Il Battaglione Trasmissioni “Frejus” ha il compito di mantenere in esercizio e ammodernare le reti di telecomunicazioni dell’Esercito nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta, con particolare focus su tutti gli aspetti relativi alla cyber security dei sistemi.