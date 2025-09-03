 / Politica

Asilo nido Donini di Rivoli, Adduce (Lega): “Riduzione ore al personale d’appoggio, scelta paradossale che penalizza lavoratori e famiglie”

La capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale: "Presentata un'interrogazione urgente"

«La sinistra, che ha sempre fatto del lavoro la sua bandiera politica, oggi sembra andare in direzione opposta. Il sindaco di Rivoli, che in campagna elettorale aveva promesso di rafforzare i servizi per l’infanzia, avrebbe deciso di ridurre le ore del personale d’appoggio del nido comunale Donini», dichiara Laura Adduce, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Rivoli. 

«Una scelta paradossale che penalizzerebbe sia i lavoratori sia le famiglie. Per il bene dei rivolesi, mi auguro che il primo cittadino torni sui suoi passi. Nel frattempo, ho presentato un’interrogazione che sarà discussa in Consiglio comunale».

