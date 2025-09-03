Asilo nido Donini di Rivoli, Adduce (Lega): “Riduzione ore al personale d’appoggio, scelta paradossale che penalizza lavoratori e famiglie”

«La sinistra, che ha sempre fatto del lavoro la sua bandiera politica, oggi sembra andare in direzione opposta. Il sindaco di Rivoli, che in campagna elettorale aveva promesso di rafforzare i servizi per l’infanzia, avrebbe deciso di ridurre le ore del personale d’appoggio del nido comunale Donini», dichiara Laura Adduce, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Rivoli.

«Una scelta paradossale che penalizzerebbe sia i lavoratori sia le famiglie. Per il bene dei rivolesi, mi auguro che il primo cittadino torni sui suoi passi. Nel frattempo, ho presentato un’interrogazione che sarà discussa in Consiglio comunale».