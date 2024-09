Il bimbo aveva troppa fretta di nascere: niente ospedale, la madre partorisce in auto, sulla tangenziale

Il piccolo aveva troppa fretta di nascere, il traffico ha rallentato l'arrivo in ospedale e così la madre ha partorito il bimbo, aiutata dagli agenti della polizia stradale, sulla tangenziale nord di Torino.

La prontezza del marito

Una storia che sembra il copione di un film, ma è quello che è successo davvero nel pomeriggio di oggi, martedì 3 settembre, quando una donna incinta ha iniziato ad accusare forti contrazioni mentre era in auto col marito, bloccata all'altezza dell'uscita per Savonera. L'uomo ha avuto grande prontezza nel chiamare subito i soccorsi, capendo che non avrebbe fatto in tempo ad arrivare all'ospedale in tempo utile.

L'arrivo della Stradale

Prima dell'ambulanza è giunta sul posto una pattuglia della Stradale e la donna, con l'aiuto degli agenti e del marito, ha partorito in auto, venendo poi scortata dalla polizia fino all'ospedale Martini, quando già si era consumato il lieto fine.