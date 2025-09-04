 / Cronaca

Cronaca | 04 settembre 2025, 17:13

Muore all'ospedale di Chivasso, ma la sua identità resta un mistero. I carabinieri cercano testimoni

La procura di Ivrea ha dato il là alla diffusione delle immagini della defunta affinché qualcuno possa riconoscerla

Chi era davvero la donna arrivata lo scorso 12 luglio al Pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso? È la domanda a cui, a quasi due mesi di distanza, nessuno ha ancora saputo rispondere.  

La paziente, senza fissa dimora e priva di documenti, aveva detto di chiamarsi Evelina Valle, nata nel 1979. Ma quel nome si è rivelato falso. Le sue condizioni si sono aggravate nei giorni successivi al ricovero, fino al decesso.  

Nonostante le verifiche anagrafiche e dattiloscopiche effettuate, l’identità della donna resta un mistero. Per questo, su autorizzazione della Procura di Ivrea, vengono diffuse alcune immagini scattate in ospedale, nella speranza che qualcuno possa riconoscerla e aiutare le autorità a darle finalmente un nome. Chiunque dovesse avere informazioni sulla persona deceduta è pregato di fornire informazioni alle forze dell'ordine. 

Redazione

