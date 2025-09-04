Castiglione Torinese si prepara a fare festa con la Hope Color

Da due anni a questa parte, settembre in casa Asd Hope Running APS è tempo di Hope Color a Castiglione Torinese. Un appuntamento imperdibile quello con la camminata inclusiva di 5 chilometri più colorata che mai realizzata dalle magliette gialle dell’associazione chivassese, dirette dal presidente Giovanni Mirabella.

Un'autentica esplosione di colori, divertimento e solidarietà, inserita nel palinsesto di Sports and Music, tradizionale kermesse di eventi sportivi e spettacoli musicali organizzata dall’Ufficio Cultura, Tempo Libero e Sport del Comune di Castiglione Torinese con il patrocinio del Comitato Regionale Csen Piemonte. La Hope Color, insieme alla Just The Woman I Am, rientra nella convenzione stipulata dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Loris Giovanni Lovera che porterà sia la JTWIA che la Sports and Music Hope Color sul territorio castiglionese nel triennio 2025-2027.

Quest’anno l’appuntamento con la Hope Color è fissato per sabato 13 settembre: un’esperienza memorabile, piena di energia positiva, gioia, speranza e tutta da vivere.

Come da tradizione, non mancheranno le attività collaterali al Parco del Chiostro: dalle 10 ci sarà la consegna dei kit evento (maglietta bianca, sacca, gadget e bustine di colori in polvere), mentre alle 16 inizierà il Color Party con l’esplosivo dj set a cura di Martina e Daniele! Verso le 16,30 prenderà il via l’animazione con un riscaldamento collettivo a ritmo di musica che anticiperà i saluti istituzionali, l’immancabile taglio del nastro, il primo lancio di colori e, alle 17,15 la partenza della camminata colorata! Al rientro al Parco del Chiostro, verso le 18,30 da non perdere il gran finale con l’ultimo lancio di colori e tanta musica.

Giovanni Mirabella, il presidente della Hope Running, sottolinea l’ottimo rapporto instaurato in questi anni con l’Amministrazione Comunale di Castiglione Torinese: “Per noi è sempre un piacere tornare qui. Vi aspettiamo tutti sabato 13 settembre per quella che sicuramente sarà una bellissima giornata di festa all’insegna dell’inclusione e del divertimento, il ricavato sosterrà importanti iniziative benefiche. Il nostro intento è quello di colorare per un giorno Castiglione Torinese e fare festa tutti insieme in questa manifestazione pensata per essere accessibile a tutti, senza limiti di età o abilità fisica: un'esperienza inclusiva unica nel suo genere”.

Queste invece le parole di Loris Giovanni Lovera, primo cittadino di Castiglione Torinese: “Con grande entusiasmo invito tutti a partecipare alla Hope Color, la corsa colorata che darà il via ad una due giorni di sport, integrazione e solidarietà. Un evento che non è solo sportivo, ma anche profondamente simbolico. Il colore, che tingerà le strade e i volti dei partecipanti, è il linguaggio universale della gioia, della diversità e della creatività. Lo sport, che ci unisce in un gesto semplice come la corsa o la camminata, è strumento di benessere, rispetto e collaborazione. L’integrazione, che questa manifestazione vuole promuovere, è il valore che rende la nostra comunità più forte, più aperta, più umana. Hope Color è una festa per tutti: grandi e piccoli, famiglie, gruppi di amici, cittadini di ogni origine e provenienza. Un’occasione per ritrovarsi, condividere un sorriso e correre insieme verso un futuro più colorato e inclusivo. Ringrazio ancora una volta il presidente Giovanni Mirabella e tutto lo staff della Hope Running per continuare a credere nel progetto e nel nostro paese. Aspetto tutti numerosi con voglia di colorare la città di speranza”.

Da segnalare che la Hope Color di Castiglione Torinese si fregia del patrocinio del Ministro per le Disabilità della Repubblica Italiana, Alessandra Locatelli, concesso il patrocinio per tutti gli eventi Hope Color in programma nel 2025. Un’enorme soddisfazione per lo stesso Giovanni Mirabella e per tutta la ASD Hope Running APS, che dal 2018 ad oggi è impegnata sul territorio nel favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport e celebrare la diversità.

Le iscrizioni sono aperte online al link https://www.endu.net/it/events/hope-color-castiglione-torinese/: la quota di partecipazione è di 15 euro per gli adulti (dai 10 anni in su) e comprende il kit evento (maglietta, sacca, bustine di colori in polvere, gadgets), mentre per i bambini è di 10 euro.

Ci si può iscrivere anche prenotandosi attraverso il centralino della Hope Running al numero telefonico 371.5172531, dove poter usufruire anche degli sconti riservati ai Pacchetti Famiglia. Il pagamento potrà essere effettuato con Satispay o bonifico bancario.