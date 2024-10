Vanchiglia, in largo Montebello stanno arrivando le luci d'artista: ecco “Ice Cream Light” di Vanessa Safavi

In largo Montebello in arrivo le luci d'artista: ecco “Ice Cream Light” di Vanessa Safavi

Le luci d'artista stanno per tornare a illuminare l'autunno e l'inverno torinese per la 27° volta: per questa edizione, Vanchiglia si appresta a riaccoglierle con una gradita novità.

Largo Montebello

Una delle opere che compongono la tradizionale kermesse che unisce l'arte, l'illuminazione e gli spazi urbani, infatti, sta per approdare in largo Montebello, una delle piazze principali (e più amate) del quartiere, sia per i palazzi che ricordano Parigi, sia per la particolare forma circolare. Il giardino centrale, inoltre, è da qualche tempo dedicato a uno dei personaggi famosi che qui sono nati e cresciuti: stiamo parlando di Leo Chiosso, autore tv e paroliere, noto per l'amicizia e la collaborazione con Fred Buscaglione.

Ice Cream Light di Vanessa Safavi

L'opera in questione è “Ice Cream Light”, realizzata nel 2013 da Vanessa Safavi e attualmente in fase di allestimento: largo Montebello, dunque, si riempirà di gelati illuminati che addolciranno i mesi più freddi dell'anno. La prima accensione delle luci d'artista in città è imminente, perché fissata per venerdì 25 ottobre in piazza Vittorio Veneto.

Sul sito ufficiale https://www.lucidartistatorino.org/ tutte le novità in calendario.