Cantierizzato il mercato coperto “Le Verbene”: al via la riqualificazione

Dopo mesi di studio e confronto con cittadini, commercianti e la Circoscrizione 5, è stata ufficialmente cantierizzata l’area del mercato coperto “Le Verbene”, in via delle Verbene 11, segnando l’avvio di una trasformazione completa della struttura.

Il progetto, approvato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, prevede interventi articolati in due fasi e finanziati con risorse pubbliche per quasi 1,5 milioni di euro, con l'avvio del cantiere entro la fine del mese di settembre. Mancano, infatti, un paio di atti amministrativi per completare l'iter.

Fase 1: efficienza energetica

Con uno stanziamento di 1.397.000 euro, affidato a Iren Smart Solution, verrà migliorato l’involucro edilizio e l’impiantistica: nuovi serramenti, isolamento termico e adeguamento dell’illuminazione e climatizzazione per ridurre consumi ed emissioni.

Fase 2: riqualificazione degli spazi

Un ulteriore stanziamento comunale di 100.000 euro servirà a rinnovare pavimentazioni, servizi igienici e impianti interni. L’obiettivo è rendere il mercato più funzionale per gli operatori e più accogliente per i visitatori, con spazi anche per servizi di quartiere.

Un intervento inserito nel Pinqua

Il progetto è finanziato direttamente con fondi del dipartimento commercio e va a completare il quadro del Pinqua, programma nazionale per la qualità dell’abitare finanziato dal Pnrr, che per le Vallette prevede 9 interventi per oltre 17 milioni di euro: dalla ristrutturazione dell’ex sede delle Poste alla riqualificazione del giardino pubblico di via delle Verbene, fino alla manutenzione straordinaria del suolo in tutto il quartiere.

“Auspichiamo che il lavoro svolto fin qui, in collaborazione con tutte le parti coinvolte - sottolinea il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 5, Alfredo Ballatore -, possa portare benefici significativi non solo agli operatori commerciali del centro, ma all’intero quartiere”.