Al Paese delle Rape si fa festa con i ‘rudun’

Per il Paese delle Rape la prima domenica di settembre significa ogni anno ‘fiera’ in borgata Ruata tra prodotti tipici e campanacci.

Domani, domenica 7, dunque, muovendosi tra esposizioni di artigiani locali e animali al pascolo, si avrà l’occasione di partecipare a laboratori manuali, di cucito, ricamo e sculture in legno, e alla stima a sorpresa. Verranno esposte le campane, o ‘rudun’, messe ai capi di bestiame nelle transumanze e quelle più piccole usate quotidianamente.

La mostra mercato di Pramollo offrirà inoltre l’occasione per proclamare e premiare il vincitore del concorso ‘Balconi, fontane e angoli fioriti 2025’.

Oltre al servizio bar, con gofri e panini, ci sarà la possibilità di pranzare nell’Area Fiera, a cura della Pro loco, all’Agriturismo delle Viole o al rifugio Pra La Peira.

Dalle 15,30 inizierà l’accompagnamento musicale con il coro ‘Le voci di montagna’.