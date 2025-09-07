Restructura lancia la Call4Ideas 2025 con Ordine degli Architetti e Politecnico di Torino

Restructura 2025 mette al centro gli spazi urbani, guardando alla trasformazione delle città come motore di innovazione e sostenibilità. In programma da giovedì 13 a sabato 15 novembre all’OVAL Lingotto Fiere di Torino, l’evento è l’appuntamento di riferimento per il comparto edile e laboratorio di idee. A dare concretezza alla dimensione partecipativa e progettuale sono la Call4Ideas e il workshop “Go Live Real Estate”, strutturato come sfida creativa: attività pensate per coinvolgere direttamente progettisti e stakeholder.

Da lunedì 8 settembre, GL events Italia, insieme all’Ordine degli Architetti di Torino e al Politecnico di Torino, lancia la Call4Ideas con l’obiettivo di raccogliere e valorizzare esperienze significative di rigenerazione urbana e architettonica in grado di innescare processi virtuosi di sviluppo con una visione di lungo periodo. L'iniziativa mira a costruire un repertorio di best practice in grado di ispirare nuove progettualità e alimentare il dibattito pubblico sui temi della riqualificazione, della sostenibilità e dell'abitare contemporaneo.

Il bando si rivolge a progettisti (singoli o associati), enti pubblici, developer, associazioni, collettivi, imprese sociali e università che attraverso opere realizzate a partire dal 2020 abbiano contribuito concretamente al miglioramento della qualità della vita di abitanti e utenti, con ricadute sociali documentabili, e abbiano avuto un impatto ambientale misurabile sulla resilienza dei territori.

Le candidature sono aperte fino al 20 ottobre 2025, con procedura online su Restructura.com.

Una commissione di esperti composta da membri degli enti promotori selezionerà i 3 progetti più significativi, i cui autori saranno invitati a presentare pubblicamente le proprie realizzazioni durante l'incontro "Visioni e progetti per città che rinascono", in programma all’Oval Lingotto Fiere venerdì 14 novembre. Tutti i progetti meritevoli, inoltre, saranno pubblicati sul sito della manifestazione.

Sempre nella giornata del 14 novembre, interamente dedicata alla rigenerazione urbana, è previsto il workshop “Go Live Real Estate” organizzato dal teamSoftech in collaborazione con Ultraspazio e con il Dipartimento DAD del Politecnico di Torino.

Pensato per superare le tradizionali barriere settoriali, creando un dialogo tra diversi ruoli nel settore delle costruzioni, il contest coinvolgerà 24 partecipanti, suddivisi in gruppi di lavoro coordinati da facilitatori esperti.

Per garantire la massima interdisciplinarità i tavoli di lavoro saranno composti da imprese edilizie, industrie tecnologiche o start-up, professionisti architetti e ingegneri, promotori immobiliari.

I partecipanti si confronteranno su casi studio concreti, lavorando su ambiti urbani e contenitori edilizi a varia destinazione d’uso, con committenze interessate a individuare scenari e soluzioni innovative.

Una giuria composta da figure di rilievo provenienti da diversi ambiti valuterà le proposte elaborate, garantendo un approccio multidisciplinare anche nella fase di valutazione finale.

Il team che si aggiudicherà il contest avrà accesso a un premio promosso da Restructura e GL events Italia con le istituzioni del territorio.

La Call4Ideas e il workshop “Go Live Real Estate” rappresentano due momenti del salone che, alla sua 37ª edizione, torna con un’ampia e qualificata presenza espositiva, fatta di realtà specializzate in edilizia sostenibile, riqualificazione energetica e digitalizzazione del cantiere, affiancate da Ordini e Collegi professionali e dalle principali associazioni di categoria.

L’accesso è gratuito per operatori del settore previa registrazione su www.restructura.com.

«Punto di riferimento per il mondo dell’edilizia, Restructura oggi si propone come piattaforma evoluta di confronto e innovazione - dichiara Gábor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia -. Con questa edizione vogliamo valorizzare il ruolo del salone come spazio aperto al dialogo tra professionisti, istituzioni e imprese, capace di anticipare le trasformazioni del settore e promuovere una visione sostenibile e integrata della città e del territorio».