Schiacciate, acrobazie e video sui social: il neo acquisto del Basket Torino prova a conquistare i tifosi

Lo sportivo più social della città gioca a basket. Si tratta del neo acquisto Robert Allen, che proverà a conquistare il cuore dei tifosi non solo coi canestri ma anche coi video. Ed è già a buon punto con entrambi: nei primi allenamenti ha fatto vedere una buona dose di schiacciate acrobatiche, intanto che girava Reel e TikTok raccontando il suo arrivo in Italia.

"Therealmrallen"

Basket Torino l'ha già rinominato "Il miglior giocatore/content creator di tutta la Serie A2", condividendo il suo video sul ritiro con la squadra a Bielmonte. Sul suo profilo si trovano anche il resoconto del suo arrivo a Torino e un video girato in via San Quintino. "Therealmrallen", il suo nickname su Instagram e TikTok, osserverà Torino con gli occhi di un giovane americano da poco sbarcato in Europa.

Il classe 2000 ha infatti terminato il College in Texas per poi giocare il primo anno da professionista nel campionato austriaco, nella stagione 2024-2025.

La storia sportiva

Nella Basketball Superliga, ha vinto il campionato con gli Oberwart Gunners, segnando 21 punti e 11 rimbalzi di media e aggiudicandosi sia il premio di MVP della regular season che quello delle finali. Acquistato dal Basket Torino a giugno con un contratto per due stagioni, Robert Allen proverà a portare i gialloblu alla conquista della promozione in A1 con le sue schiacciate, e a conquistare il cuore dei tifosi con i suoi video.