‘Sogno e Materia’ negli scatti di Atlante a Sant’Agostino

La materia che prende forma grazie alla creatività e la lente del sogno, sono gli elementi che accomunano gli scatti esposti dall’associazione fotografica Atlante. ‘Sogno e Materia’ è stata inaugurata nell’ex chiesa di Sant’Agostino in via Principi d’Acaja a Pinerolo e sarà visitabile fino a domenica 14 settembre, con i seguenti orari: dall’8 al 10 dalle 16 alle 18, l’11 dalle 17 alle 23, il 12 dalle 17 alle 23,30, il 13 dalle 10 alle 24, il 14 dalle 10 alle 21.

È il decimo anno che l’associazione propone una mostra a tema. E quest’anno segue la suggestione della rassegna dell’Artigianato che si terrà dall’11 al 14.

In mostra una settantina di scatti, stampati con tecnica Fine Art dal laboratorio fotografico Studio Flash di San Secondo di Pinerolo. “Le opere spaziano dalla creazione che l’essere umano produce con le proprie mani a paesaggi sconfinati e lontani, passando per astrazioni materiche, composizioni surreali, paesaggi interiori, ritratti evocativi e dettagli che raccontano storie” anticipano dall’associazione.

Ingresso libero.



