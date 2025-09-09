Pensionati Cisl, Pietro Accogli è il nuovo segretario generale per Torino e il Canavese

Pietro Accogli è il nuovo segretario generale della Fnp Cisl Torino-Canavese, la federazione provinciale dei pensionati Cisl che conta oltre 30 mila iscritti. Lo ha eletto questa mattina, con 48 voti su 51, il Consiglio Generale territoriale che all’Holiday Inn Turin, alla presenza dei segretari nazionale e regionale dei Pensionati Cisl, Anna Maria Foresi e Alessio Ferraris e del segretario generale della Cisl dell’area metropolitana, Giuseppe Filippone.

Accogli succede a Tiziana Salmistraro che ha guidato la federazione nell’ultimo anno e che lascia l’incarico per raggiunti limiti di età. Gli altri due componenti della Segreteria territoriale sono Aniello D’Auria, riconfermato nell’incarico, e la new entry Renata Alferino.

Pietro Accogli, classe 1960, componente della segreteria Fnp Cisl territoriale da un anno, inizia il percorso sindacale in Cisl nel 1987 come rsu del reparto circolazione treni di Rfi, di cui nel 1990 diventa responsabile regionale. Nel 2010 viene eletto segretario generale della Fit Cisl Piemonte e poi nel 2013 inizia la collaborazione con la Ust Area metropolitana Torino-Canavese, nella quale ricopre diversi incarichi. Nel 2024, dopo la pensione, entra nella federazione torinese dei Pensionati, dove assume prima l’incarico di coordinatore Rls zona Orbassano-Val Sangone e successivamente di componente di segreteria.

“Attraverso la nostra fitta rete di dirigenti, responsabili di zona, collaboratori e volontari, composta da circa 200 persone – ha detto Pietro Accogli appena eletto nuovo segretario generale Fnp Cisl Torino-Canavese – vogliamo rafforzare la nostra presenza sul territorio e continuare ad essere un punto di riferimento importante per tutti i cittadini. Nel raccogliere le istanze, soprattutto dei più deboli e fragili, punteremo a rilanciare la contrattazione territoriale con i Comuni e i Consorzi per difendere e potenziare il welfare e l’assistenza socio-sanitaria”.