Cinghiali a Mirafiori, la Regione chiede l'abbattimento: "È l'unico strumento"

I cinghiali hanno scorrazzato tutta l'estate per Mirafiori Sud e anche l'assessore regionale all'agricoltura e alla caccia Paolo Bongioanni suggerisce l'intervento delle guardie venatorie.

La decisione è di competenza della Città Metropolitana di Torino ma, dopo la caccia diurna sul Sangone di inizio anno effettuata in pieno giorno, a Torino sud e Nichelino l'attenzione è alta.

"Sentirò i colleghi della provincia di Torino, sono loro demandati a questa decisione - ha commentato Bongioanni -. Cerchiamo di sollecitare le guardie venatorie, sono loro che devono intervenire. Abbiamo raddoppiato il finanziamento regionale sulle guardie venatorie, mandiamoli in azione".

Alcuni consiglieri della circoscrizione 2 hanno scritto una lettera chiedendo al Comune soluzioni alternative all'abbattimento e anche l'assessore alla protezione civile e agli animali di Nichelino, Fiodor Verzola, si è detto contrario. Alcune associazioni animaliste hanno protestato e presidiato il parco Boschetto di Nichelino e il Sangone e il Colonnetti di Torino per evitare l'intervento delle guardie venatorie.

"Lo sterminio non funziona – ha dichiarato in una nota l'ENPA –. La scienza ha dimostrato che una forte pressione venatoria porta a una maggiore capacità riproduttiva da parte degli animali. Eliminare la femmina guida provoca la dispersione dei giovani, che finiscono per causare danni maggiori all’agricoltura e all’ambiente. Inoltre, sotto stress, le femmine aumentano l’ovulazione".

Ne è a conoscenza l'assessore Bongioanni, che ritiene comunque l'abbattimento l'unica opzione realmente efficace, a fianco di altri piani di contenimento: "Il cinghiale è un animale straordinariamente adattivo. Da quando sono iniziati i contenimenti siamo passati da un parto a due parti all'anno. L'unico strumento, purtroppo, è quello dell'abbattimento. Io ho portato in Giunta una delibera per incentivare anche le misure di prevenzione, che finanziamo al 100%. Però la proliferazione del cinghiale va per forza controllata. Bisogna porre rimedio immediatamente".