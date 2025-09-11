Tutto pronto a Grugliasco per la 13esima edizione dello Sport Day

Il conto alla rovescia sta per terminare: a Grugliasco torna lo Sport Day, che quest’anno celebra la sua 13ª edizione. Una tradizione che si rinnova e che domenica 14 settembre, dalle 10 alle 18, trasformerà Parco Porporati in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove sport e musica saranno i veri protagonisti.

Per un’intera giornata bambini, ragazzi e famiglie potranno rivivere un’esperienza memorabile: provare gratuitamente decine di discipline sportive, partecipare a laboratori, tornei e sfide, il tutto accompagnato da spettacoli musicali dal vivo che animeranno ogni momento della manifestazione.

Come da tradizione, nel pomeriggio si terrà “Grugliasco sul Podio”, in cui saranno premiati gli atleti che si sono distinti in competizioni sportive nel corso della stagione 2024/2025, cui si accompagnerà la finale con premiazione del torneo “Go Sport”.

Ma non finisce qui. Stand dopo stand, prova dopo prova e timbro dopo timbro, anche quest’anno ogni partecipante dello Sport Day potrà completare il proprio “Passaporto dello sportivo” .

L’edizione 2025 di Sport Day è organizzata dal Comune di Grugliasco, Assessorato alla Governance territoriale e allo Sport, in partnership con la Società Le Serre e Wellink. L’iniziativa vede il sostegno di Decathlon, Network Family, Smat, CAAT e Natù. Per accedere liberamente a tutte le attività e saltare la coda all’accredito, iscrizioni gratuite sul sito www.incontridisport.it.

L’evento sarà cancellato in caso di maltempo.