Sanità | 11 settembre 2025, 14:40

La Mole Antonelliana e il Grattacielo della Regione si illuminano di rosso per il World Heart Day

L'iniziativa il 29 settembre in contemporanea con la campagna di sensibilizzazione

Il 27, 28 e 29 settembre in Piemonte come in altre 16 regioni saranno ospitate le iniziative legate alla Giornata Mondiale per il Cuore-World Heart Day, promossa ogni anno dalla World Heart Federation e coordinata in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” onlus, in collaborazione con ANPAS, Irc Council e Ircomunità.

In Piemonte la campagna coinvolgerà oltre 300 tra medici e infermieri e 160 volontari per informare e sensibilizzare i cittadini anche con il Tour Piemonte per il Tuo Cuore che toccherà tutte le province piemontesi.

Il 29 settembre la Mole Antonelliana e il Grattacielo della Regione si illumineranno di rosso.

