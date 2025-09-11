Beinasco rilancia il Trasporto Solidale per aiutare disabili, anziani e studenti con disabilità

Archiviata la lunga stagione estiva e ripartite le scuole, a Beinasco riparte il servizio di Trasporto Solidale, offerto dalla Caritas interparrocchiale in collaborazione con il Comune.

Disabili, anziani e studenti con disabilità

È un aiuto pensato per persone disabili, anziani, studenti con disabilità o chi si trova in una condizione di fragilità temporanea e ha bisogno di accompagnamento verso strutture sanitarie, uffici pubblici, scuole o centri diurni.

Il servizio è gratuito per chi ha un ISEE inferiore a 7.000 euro ed è gestito da volontari che mettono a disposizione il loro tempo per la comunità.

Informazioni e numeri di telefono utili

Per prenotare è necessario chiamare almeno una settimana prima, lasciando un messaggio con nome, cognome e numero di telefono. I recapiti sono: 353 4844761 per i residenti a Beinasco e Fornaci, 011 3589946 per i residenti a Borgaretto.