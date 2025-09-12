 / Eventi

Borgata Lesna, ecco la prima festa di via “Aspettando l’autunno”

Domenica 14 settembre bancarelle, musica e negozi aperti tra corso Trapani e via Ozieri

Colori, musica e allegria invaderanno Borgata Lesna: domenica 14 settembre 2025 si terrà la prima edizione della festa di via “Aspettando l’autunno”, promossa dall’associazione artigiani e commercianti Pozzo Strada - Borgata Lesna - via Monginevro.

L’evento animerà l’asse compreso tra corso Trapani e i giardini di via Ozieri, trasformando il quartiere in un grande spazio pedonale dedicato allo shopping, al divertimento e alla socialità.

In programma una ricca proposta per tutte le età: bancarelle di artigiani, hobbisti, produttori ed espositori, insieme a giostre, animazioni musicali, attività sportive e degustazioni enogastronomiche. I negozi della zona resteranno aperti dalle 9 alle 20, offrendo ai visitatori l’occasione di scoprire e valorizzare le attività locali.

