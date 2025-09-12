Torino capitale della filosofia con la 3° edizione della Summer School internazionale “Process Metaphysics”,

Lunedì 15 settembre inaugura la terza edizione della Summer School internazionale “Process Metaphysics”, organizzata dalla Università di Siegen (Germania), ospitata dall’Istituto Scienza Nuova (Corso Rodolfo Montevecchio, 38, TO). L’iniziativa, nata da una collaborazione tra l’università tedesca e il Professor Gabriele Gava dell’Università di Torino, conferma la dimensione internazionale dell’istituto torinese presieduto dal filosofo Maurizio Ferraris dopo le Summer School di Harvard e della Peking University nei mesi di giugno e luglio 2025.

Per tre giorni, studiosi e studenti da tutto il mondo si riuniranno per indagare la cosiddetta “metafisica del processo”, una visione dinamica della realtà che supera le concezioni statiche e mette al centro il cambiamento, il tempo, la vita e la struttura dello spazio-tempo. I partecipanti discuteranno di filosofia e scienza attraverso un programma che alterna lezioni a seminari interattivi e che vedrà la partecipazione di docenti provenienti da istituzioni come la University of Dundee (Regno Unito), la Bulgarian Academy of Sciences e le Università di Siegen, Ginevra, Pisa e Firenze.

Programma completo: https://k1ssndr.github.io/turin2025/summerschool/

Per maggiori informazioni: info@scienzanuovainstitute.com