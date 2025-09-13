Borgo Dora, un altro sabato in balia del caos: "Abusivi padroni del mercato"

È un problema che si ripete puntualmente ogni sabato a Borgo Dora: la presenza dei venditori abusivi che occupano spazi e passaggi all’interno dell’area antistante il Balon, creando disagi ai commercianti regolari e ai visitatori.

Questa mattina la situazione è stata segnalata nuovamente, con toni accesi, dagli esponenti di Fratelli d’Italia. Sul posto la capogruppo di Fdi in Circoscrizione 7, Patrizia Alessi, accompagnata dalla capogruppo di FdI in Circoscrizione 6, Verangela Vera Marino, che ha potuto constatare personalmente la tensione crescente tra i banchi del mercato. Il problema tra lungo Dora Napoli, la passerella dedicata a Carpanini e la piazzetta davanti alla scuola Holden.

"Gli abusivi sono sempre presenti, e oggi hanno disturbato in modo particolare i venditori regolari" si legge in una nota condivisa dal gruppo politico. "Tutti risultano sempre assenti su questo fronte. È una vergogna".

Gli operatori regolari tornano a chiedere più controlli. Solo una settimana fa gli irregolari avevano occupato persino la pista ciclabile e il marciapiede dell'intero lungo Dora Napoli, suscitando l'imbarazzo dei commercianti dell'area.