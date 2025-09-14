Robassomero, giovane centauro perde il controllo della moto: grave al CTO

Finisce fuori strada con la moto, 26enne grave all'ospedale Cto di Torino. Brutto incidente questo pomeriggio, intorno alle 17.30, per un ragazzo a Robassomero. Il centauro stava procedendo in direzione di Lanzo Torinese quando ha perso, da solo, il controllo della sua Honda CB 650 F uscendo dalla carreggiata.

Ferite e lesioni gravi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari. Nell'impatto il 26enne ha riportato ferite e lesioni gravi: il giovane è stato quindi trasportato con l'elisoccorso al CTO. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro: sulla dinamica indagano i Carabinieri di Fiano.