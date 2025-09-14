 / Cronaca

Cronaca | 14 settembre 2025, 20:04

Robassomero, giovane centauro perde il controllo della moto: grave al CTO

Il 26enne è finito fuori strada con la sua Honda in autonomia

L'incidente avvenuto a Robassomero

L'incidente avvenuto a Robassomero

Finisce fuori strada con la moto, 26enne grave all'ospedale Cto di Torino. Brutto incidente questo pomeriggio, intorno alle 17.30, per un ragazzo a Robassomero. Il centauro stava procedendo in direzione di Lanzo Torinese quando ha perso, da solo, il controllo della sua Honda CB 650 F uscendo dalla carreggiata.

Ferite e lesioni gravi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari. Nell'impatto il 26enne ha riportato ferite e lesioni gravi: il giovane è stato quindi trasportato con l'elisoccorso al CTO. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro: sulla dinamica indagano i Carabinieri di Fiano.

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium