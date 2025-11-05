Incidente tra mezzi pesanti a Verolengo: intervento dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi, martedì 5 novembre, intorno alle 14.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, insieme alla squadra del distaccamento Stura del Comando di Torino, all’autogru e al nucleo Nbcr (Nucleare, Batteriologico, Chimico e Radiologico), sono intervenuti sulla SP31bis nel territorio comunale di Verolengo a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti, uno dei quali alimentato a GNL.

All’arrivo delle squadre di terra erano già presenti sul posto l’elicottero del Nucleo Volo e un’ambulanza del servizio di emergenza sanitaria. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata.

Non si registrano feriti. Sul luogo dell'incidente erano presenti anche i Carabinieri e la Polizia per gli accertamenti di rito.