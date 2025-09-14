 / Pinerolese

Pinerolese | 14 settembre 2025, 08:36

Lavoratori in nero e senza formazione, nei guai due aziende agricole

Blitz dei carabinieri nel Pinerolese, scattano le prime sanzioni

Pinerolese, controlli nelle aziende agricole

Pinerolese, controlli nelle aziende agricole

Settembre, tempo di raccolta, ma anche di controlli. Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Pinerolo, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Torino e al personale tecnico dell’Ispettorato dell’Area Metropolitana, hanno svolto una serie di verifiche nelle aziende agricole del territorio, settore considerato a rischio per sfruttamento e lavoro irregolare.

Le ispezioni hanno riguardato due aziende frutticole, una a Bibiana e una a Cavour, nel pieno della campagna di raccolta di mele e pere. A Bibiana, i militari hanno riscontrato la presenza di un lavoratore “in nero”, mai comunicato al Centro per l’impiego, oltre alla mancata visita medica e alla totale assenza di formazione obbligatoria.

A Cavour, invece, sono stati verificati dodici rapporti di lavoro: cinque dipendenti non avevano ricevuto formazione e informazione adeguata. Per entrambe le aziende sono scattati i provvedimenti prescrittivi per regolarizzare le posizioni e sanzioni per un totale di circa 7.000 euro. I due titolari sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria.

L’attività rientra nei controlli mirati al contrasto del lavoro irregolare in agricoltura, che in questa stagione raggiunge i picchi più alti.

Sui controlli effettuati dai carabinieri nel Pinerolose, si è espressa anche la vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino. "Il Piemonte non può e non deve tollerare zone d’ombra - spiega Chiorino -. La lotta al caporalato e a ogni forma di sfruttamento è una battaglia di civiltà che come Regione portiamo e porteremo avanti senza alcun compromesso. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per il lavoro prezioso che ogni giorno garantisce legalità e sicurezza. Solo così possiamo difendere la dignità dei lavoratori e tutelare le imprese sane che rispettano le regole e fanno grande il nostro territorio e la nostra Nazione".

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium