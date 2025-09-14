Quartieri senz’acqua per ore, caos e rabbia dei residenti

Venerdì 12 settembre un danno a una condotta principale in uscita dalla centrale Smat di San Paolo ha lasciato a secco intere zone di Torino ovest. Quartieri come San Paolo, Pozzo Strada e alcune vie di Parella hanno vissuto ore di disagi: rubinetti asciutti, strade allagate tra via Lancia, via Isonzo e via Monginevro e poca chiarezza su cosa stesse accadendo.

Per circa un’ora e mezza decine di condomìni sono rimasti senza acqua. "Abbiamo provato a contattare Smat - raccontano i residenti su Facebook -, ma il numero era sempre occupato o rispondeva solo una voce registrata senza aggiornamenti. Nessuno ci ha spiegato cosa stava succedendo".

La società è poi intervenuta con una nota, spiegando che la rottura aveva coinvolto una condotta di grande portata. I tecnici hanno isolato la perdita e ripristinato nella tarda serata di venerdì.

In realtà i lavori non si sono fermati: le squadre hanno continuato a operare tutta la notte a oltre tre metri e mezzo di profondità per sistemare il guasto. Nella fascia oraria tra le 4 e le 7.30 di sabato mattina l’acqua è stata nuovamente interrotta in alcune vie per consentire il completamento della manutenzione straordinaria. Solo verso le 7.30 la fornitura è tornata alla normalità.

Un ulteriore intervento si è reso necessario nel pomeriggio di sabato, per isolare un tratto aggiuntivo della condotta. Questa volta senza ulteriori interruzioni.