Ecco Carluccio+, apre un nuovo punto prestito in Circoscrizione 3

È stato inaugurato Carluccio+, il nuovo punto di prossimità dedicato ai servizi bibliotecari della Circoscrizione 3. Lo spazio, attivo da martedì 9 dicembre nei locali del primo piano di corso Peschiera 193, nasce con l’obiettivo di assicurare continuità ai lettori durante i lavori di riqualificazione in corso alla Biblioteca civica Luigi Carluccio, coinvolta nel più ampio programma “TorinoCambia – Le Biblioteche”, che sta progressivamente rinnovando la rete cittadina.

Come funziona

Nel nuovo presidio è possibile iscriversi ai servizi, prenotare e ritirare documenti, restituire i libri presi in prestito e usufruire di uno spazio dedicato al book-crossing. Il personale della Carluccio è presente per affiancare gli utenti in tutte le operazioni fondamentali, insieme ai volontari del progetto Senior Civici, che contribuiscono all’accoglienza e alla gestione quotidiana del punto prestito. Un lavoro condiviso che punta a mantenere il servizio vicino, agile e facilmente accessibile per tutta la comunità.

“Siamo davvero contenti di avere avviato questo servizio, veloce e pratico”, ha commentato la presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise, sottolineando, insieme al coordinatore alla Cultura Domenico De Leonardis, come Carluccio+ possa diventare un nuovo luogo di riferimento per il quartiere. “Ci auguriamo che diventi un punto di ritrovo per i cittadini, seguito con professionalità dalla Carluccio e dalle persone che hanno dato disponibilità”.

“Progetto sperimentale”

A ribadire il valore dell’iniziativa è intervenuta anche l’assessora alla Cultura, Rosanna Purchia, che ha evidenziato la portata del progetto nell’ambito del rinnovamento delle biblioteche torinesi. “Oggi inauguriamo un progetto sperimentale pensato per facilitare l’accesso ai servizi delle biblioteche proprio mentre alla Carluccio proseguono i lavori di riqualificazione, che restituiranno alla cittadinanza spazi più belli, funzionali e accoglienti” ha dichiarato.

Purchia ha ricordato che, nella sede della Circoscrizione 3, sarà possibile continuare a iscriversi, prenotare e restituire i libri presi in prestito e usufruire di un’area di book-crossing, attività resa possibile anche grazie ai volontari del servizio Senior Civici. L’assessora ha inoltre richiamato l’attenzione sulla continuità dei servizi sul territorio, rimarcando che restano operative le fermate del Bibliobus in via Cumiana e via Di Nanni, un presidio culturale dinamico che integra l’offerta di Carluccio+.

Gli orari

La rete bibliotecaria, nel frattempo, non si ferma. Il Bibliobus, ogni venerdì mattina, dalle 9 alle 13, continua a raggiungere via Cumiana 15, offrendo ai residenti un punto di incontro intorno alla lettura e ampliando le possibilità di accesso ai servizi anche durante il periodo di chiusura della sede principale.

Ultimo mese di lavori

Intanto prosegue il cantiere della civica Carluccio, che prevede interventi di messa in sicurezza dell’edificio, adeguamento degli impianti, rinnovo dell’illuminazione e una completa riqualificazione dell’area d’ingresso, in coerenza con la trasformazione dell’intero complesso di via Monte Ortigara. La conclusione dei lavori è prevista per il 16 gennaio, quando la Carluccio riaprirà offrendo spazi rinnovati, più accoglienti e funzionali.