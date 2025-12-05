Disfestival 2025, al Pala Gianni Asti tutto esaurito per la giornata delle scuole

Quasi 4.000 partecipanti tra studenti, insegnanti e ospiti provenienti dalle scuole di Torino e del Piemonte, dalle materne alle superiori, hanno riempito questa mattina il Pala Gianni Asti (ex Pala Ruffini).

A loro si sono aggiunti oltre 15.000 collegati in streaming e decine di pullman privati, affiancati da numerosi autobus di linea messi a disposizione da GTT, che per l’occasione hanno esposto sul display esterno la scritta “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità”.

Una vera partecipazione di massa per “Disattiva i Pregiudizi e scrivi il Cambiamento”, la Giornata delle Scuole organizzata da CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà in occasione della seconda edizione del DisFestival, i cui eventi sono pensati per celebrare il 3 dicembre, la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

Il Sindaco Stefano Lo Russo, intervenuto durante la mattinata, ha dichiarato:

“Grazie alla CPD per questa meravigliosa iniziativa che riunisce così tante scuole di Torino e del Piemonte. Il messaggio è importante: non dobbiamo avere pregiudizi. Dobbiamo essere sempre attenti alle persone che sono in difficoltà, e per questo il mio ringraziamento va soprattutto ai vostri insegnanti, ai vostri genitori e a tutti i volontari e le volontarie della CPD che lavorano tutto l’anno per organizzare gli eventi legati al 3 dicembre”.

L’evento è stato una grande esplosione di energia, con artisti, influencer, sportivi e paralimpici capaci di coinvolgere e appassionare gli studenti attraverso giochi, testimonianze, musica e attività interattive, trasformando temi complessi come la disabilità e l’inclusione in momenti di partecipazione attiva.

La mattinata ha ospitato anche la premiazione del concorso nazionale “Disattiva il Pregiudizio e scrivi il Cambiamento”, realizzato in collaborazione con La Stampa. Il bando era rivolto agli studenti di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, chiamati a raccontare – attraverso articoli o video – un pregiudizio tra i più diffusi e impattanti nella vita delle persone con disabilità, basandosi su dati, statistiche, cronaca e dibattito pubblico.

Sono stati premiati:

Sezione Carta Stampata

· 1° posto scuole secondarie di primo grado: IC Montebello Ionico

Sezione Video

· 1° posto per scuole dell’infanzia: IC Sestola

· 1° posto per scuole dell’infanzia a pari merito: Polo Infanzia 0-6 “Alice”

· 1° posto per scuole primarie: Istituto Comprensivo G.B. Grassi

· 1° posto scuole secondarie di primo grado: Istituto Comprensivo “Don Bosco”

· 1° posto scuole secondarie di secondo grado: Istituto Enrico De Nicola

Sul palco si sono alternati interventi, performance e attività guidate dal comico Francesco Giorda, nei panni del personaggio “Mr. Pregiudizio”. Tra gli ospiti: il rapper cieco Sax, l’influencer Videociecato, i Drum Theatre, la scuola di ballo “Ballo Anch’io” e la scuola di calcio ciechi “Insuperabili”.

Per le scuole dell’infanzia sono stati organizzati laboratori di pittura curati dal Castello di Rivoli e da IED, mentre l’Accademia delle Belle Arti, insieme all’associazione Forme in Bilico, ha realizzato con gli studenti un’installazione collettiva a tema marino, utilizzando la creta portata dai partecipanti.