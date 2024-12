Aurora, il community hub Dorado compie il primo anno di vita: “Il nostro punto di forza è la poliedricità”

Nel dicembre del 2023, un vecchio stabile di borgo Aurora a Torino prendeva nuova vita per trasformarsi in “community hub”: stiamo parlando del magazzino situato all'angolo tra lungo Dora Firenze e via Bologna, che grazie all'iniziativa di Stratosferica diventava Dorado.

La festa di compleanno di Dorado

Sabato 7 dicembre Dorado ha festeggiato il suo primo compleanno con una grande festa durata tutta la giornata. Dalle 10 alle 21 si sono susseguite numerose attività: un caffè di benvenuto, un pranzo con ricette marocchine, cinesi e sub-sahariane in collaborazione con le associazioni del territorio, un laboratorio per bambini ed un workshop per adulti sul potenziale di Aurora, un panel sul futuro del quartiere con la Fondazione di Comunità Porta Palazzo, Lavazza, IAAD, Sporting Dora e Stratosferica per concludere in bellezza con un aperitivo musicale.

Il primo anno di vita

Nel primo anno di vita, Dorado è riuscito ad accogliere oltre 2500 persone ospitando eventi come presentazioni, laboratori, workshop, dj set e molto altro su diverse tipologie di argomento: dall'architettura alla cultura, dall'educazione al sociale, passando per la formazione: “Il nostro punto di forza - ha dichiarato Luca Ballarini di Stratosferica – è la poliedricità: dai feedback ricevuti, abbiamo percepito il bisogno che c'era di uno spazio come questo; la struttura, inoltre, ci ha permesso di avere grande flessibilità. Siamo felici di aver riacceso le luci su una zona d'ombra, portando dentro Dorado un po' di spazio pubblico, l'apertura di un'attività non commerciale è stata vista positivamente”.

Obiettivi futuri

Idee chiare anche sugli obiettivi futuri, che puntano ad un ampliamento del raggio d'azione: “Il traguardo più importante - ha concluso Ballarini – è quello di restare aperti tutti i giorni della settimana grazie all'organizzazione di eventi da aggiungere al calendario. Per quanto riguarda gli spazi, invece, puntiamo al raddoppio della parte esterna andando ad agire sull'aiuola della pista ciclabile per creare continuità, mentre all'interno vogliamo valorizzare la terrazza”.