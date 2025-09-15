 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 15 settembre 2025, 16:01

Consonanze riparte la rassegna musicale da Decoratori e Imbianchini: si parte con il dj set di Tangier Sound Clash

Martedì 16 settembre

Consonanze riparte la rassegna musicale da Decoratori e Imbianchini: si parte con il dj set di Tangier Sound Clash

Dopo la pausa di agosto, martedì 16 settembre 2025, dalle 19 alle 21, riparte con un nuovo appuntamento il programma di Consonanze Community World Music Festival: la rassegna che unisce musica, parole e buon cibo per parlare di radici, migrazioni e diritti attraverso un’esperienza interculturale e di condivisione, promossa dall’associazione Fa Bene e da Decoratori e Imbianchini, con la direzione artistica di Simone Campa.

Questa volta, ad animare gli spazi dei Decoratori e Imbianchini - luogo simbolo della cultura cooperativa e sociale torinese della Cooperativa Borgo Po e Decoratori (in via Francesco Lanfranchi, 28 a Torino) ci sarà il Dj set Tangier Sound Clash, progetto esplosivo di Gianni Denitto e Filoq, che riprende le sonorità della musica marocchina per riversarla su beat moderni, con linee di sax e strati sonori al confine tra jazz contemporaneo, bass music ed elettronica organica. Ad accompagnarli, ci sarà anche Sarra Douik cantante e suonatrice di oud.

A rendere questa serata unica non mancherà la proposta culinaria con prodotti locali curata dalla cucina dei Decoratori e Imbianchini, per un incontro di suoni e sapori.

Nell'ambito della serata sarà inoltre presentato il progetto Erasmus+ “You Pro Clima - YOUth in PeRipheries fOr CLImate engageMent Actions” che nasce con l'obiettivo di coinvolgere, connettere e attivare i giovani come agenti del cambiamento in azioni per il clima e la sostenibilità, promuovendo il passaggio dalla consapevolezza all'impegno attivo. Sarà un'importante occasione per conoscere tematiche, risultati e attività del progetto, tuttora in corso fino a ottobre, attraverso la presentazione dei giovani partecipanti accompagnati dai partner italiani del progetto S-Nodi e Yepp Italia.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium