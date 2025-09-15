Motta torna sul palco dell'Hiroshima Mon Amour con il primo tour in piano solo

Francesco Motta torna a esibirsi dal vivo a Hiroshima Mon Amour con il suo primo tour in piano solo, alle 22 di mercoledì 17 settembre.

Dopo una carriera iniziata con i Criminal Jokers e proseguita con quattro album da solista, un live e numerose colonne sonore per cinema e documentari, Motta propone una versione intima e diretta del suo repertorio.

Sul palco, la voce e il pianoforte diventano un unico strumento per ripercorrere brani celebri e composizioni inedite, creando un dialogo autentico con il pubblico. Una performance unica, capace di emozionare e coinvolgere.

Il concerto è un’esperienza di ascolto profonda, un viaggio emotivo che mostra il lato più vulnerabile, intenso e poetico dell’artista, confermando la sua capacità di reinventarsi e sorprendere ad ogni tappa.

Francesco Motta è un cantautore e compositore, con quattro album in studio all’attivo e due dal vivo, centinaia di palchi calcati prima con i Criminal Jokers poi come solista e diverse colonne sonore per documentari e film d’autore. Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, tra i premi e i riconoscimenti per la musica, è stato due volte vincitore della Targa Tenco per il miglior album, nel 2016 come Opera Prima con l’album La fine dei vent’anni, nel 2018 come Miglior Album in Assoluto con Vivere o Morire. Ad ottobre 2023 è uscito il suo ultimo album La musica è finita.