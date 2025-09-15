 / S. Salvario / Lingotto

Piscina Lido chiusa per lavori: stop di un mese per il restyling del tetto

Dal 22 settembre la struttura ferma per un intervento di manutenzione straordinaria

Stop temporaneo per la Piscina Lido di via Villa Glori. La struttura resterà chiusa a partire da lunedì 22 settembre 2025 per consentire lo svolgimento di lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria sul tetto dell'edificio. A darne notizia è il sito ufficiale della Circoscrizione 8, seguito dalla pagina Facebook del centro civico.

Stop di 4 settimane

La chiusura, prevista per circa quattro settimane, si è resa necessaria per garantire interventi di messa in sicurezza e miglioramento degli impianti. La riapertura al pubblico è attesa entro la terza settimana di ottobre, salvo imprevisti. "È un intervento essenziale, rimandato nel tempo - spiega il presidente della 8, Massimiliano Miano -, che non richiederà ulteriori future chiusure ed interruzioni di servizio". L'intervento è finanziato da un'economia di bilancio del capitolo infrastrutture sportive.

Utenti e abbonati saranno informati direttamente dalla struttura per eventuali modalità di recupero delle attività sospese.

