Piscina Lido chiusa per lavori: stop di un mese per il restyling del tetto

Stop temporaneo per la Piscina Lido di via Villa Glori. La struttura resterà chiusa a partire da lunedì 22 settembre 2025 per consentire lo svolgimento di lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria sul tetto dell'edificio. A darne notizia è il sito ufficiale della Circoscrizione 8, seguito dalla pagina Facebook del centro civico.

Stop di 4 settimane

La chiusura, prevista per circa quattro settimane, si è resa necessaria per garantire interventi di messa in sicurezza e miglioramento degli impianti. La riapertura al pubblico è attesa entro la terza settimana di ottobre, salvo imprevisti. "È un intervento essenziale, rimandato nel tempo - spiega il presidente della 8, Massimiliano Miano -, che non richiederà ulteriori future chiusure ed interruzioni di servizio". L'intervento è finanziato da un'economia di bilancio del capitolo infrastrutture sportive.

Utenti e abbonati saranno informati direttamente dalla struttura per eventuali modalità di recupero delle attività sospese.