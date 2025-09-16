Cinema Trento a Torre Pellice: i lavori ripartono nei prossimi giorni

È prevista per lunedì 22 settembre la ripartenza dei lavori al Cinema Trento di Torre Pellice affidati a una nuova ditta, dopo che il cantiere era rimasto bloccato. “Oggi (martedì 16 settembre, ndr) abbiamo firmato il contratto con la ditta Scc Srl di Mondovì e domani l’azienda provvederà a delimitare il cantiere. Giovedì firmeremo una variante del contratto per la rimozione della fibra di amianto scoperta nella pavimentazione” annuncia la sindaca di Torre Pellice, Maurizia Allisio.

La rimozione dell’amianto sarà proprio uno dei primi interventi del cantiere: “Inoltre l’azienda partirà con il rifacimento della pavimentazione di viale Mazzini. A partire dall’incrocio con via Jenny Cardon, verrà resa uniforme a quella di viale Dante e sarà un segnale della rigenerazione urbana prevista dal progetto” aggiunge Allisio.

La conclusione dei lavori per la ristrutturazione del Cinema Trento e la riqualificazione dell’area circostante è prevista per febbraio 2027.