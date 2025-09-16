 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 16 settembre 2025, 17:37

Valeria Bruni Tedeschi in sala al Cinema Nazionale per le domande del pubblico del film "Duse"

Venerdì 19 settembre il Q&A al termine della proiezione

Dalle sale della Biennale '82 a quelle di Torino. Venerdì 19 settembre al cinema Nazionale alle ore 18.45 si terrà la proiezione del film Duse di Pietro Marcello. Al termine dello spettacolo si svolgerà il Q&A con l’attrice protagonista, Valeria Bruni Tedeschi. 

La trama

Eleonora Duse ha una leggendaria carriera alle spalle che sembra ormai conclusa, ma nei tempi feroci tra la Grande Guerra e l’ascesa del fascismo, la Divina sente un richiamo più forte di ogni rassegnazione e torna lì dove la sua vita è iniziata: sul palcoscenico.

redazione

