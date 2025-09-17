Tav: parte il viaggio della fresa Viviana, scaverà 9 km del tunnel di base

La fresa Viviana ha iniziato oggi, mercoledì 17 settembre, a 600 metri sotto il comune di Saint-Martin-la-Porte, il suo cammino dentro la montagna per scavare il tratto di circa 9 km del tunnel di base della Torino-Lione.

L’opera, nel suo complesso, prevede nei prossimi due anni l’avvio di tutte e sette le frese che dovranno completare la galleria ferroviaria più lunga e profonda al mondo.

Scavare 9 km

Il tunnel di base del Moncenisio, lungo 57,5 km, rappresenta il cuore della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria merci e passeggeri che collegherà Lione e Torino. Il progetto si inserisce nel Corridoio Mediterraneo della rete Ten-T dell’Unione Europea, pensata per sviluppare una mobilità integrata e sostenibile e ridurre l’impatto ambientale del trasporto merci all’interno del continente.

Una lunga operazione

Per consentire a Viviana di iniziare lo scavo è stato necessario montare la testa della fresa in una galleria perpendicolare all’asse del tunnel di base, e farle poi compiere una rotazione di 90° per metterla in linea all’asse di scavo.

L'operazione ha comportato lo spostamento e l'allineamento preciso della macchina da 1300 tonnellate attraverso una serie di operazioni di sollevamento e traslazione. Dietro la testa, del diametro di 10,4 metri, la fresa è composta da 9 rimorchi, che vengono aggiunti man mano che la macchina avanza in galleria e che sono necessari al suo funzionamento.

Cantiere attivo h24

Per il suo funzionamento sono necessarie una quindicina di persone su tre turni al giorno, tra ingegneri, tecnici e operai specializzati.

Dopo il suo passaggio, Viviana posa direttamente i conci di cemento armato (8 segmenti) per garantire la stabilità della galleria dove passeranno i treni tra Italia e Francia. Il cantiere è attivo 24 ore su 24 e impiega attualmente un totale di oltre 1.300 operai.