Inaugurata la pista di pattinaggio su ghiaccio: Beinasco accende la magia del Natale

Con l'inaugurazione, avvenuta nei giorni scorsi, della pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Kennedy, nella frazione di Borgaretto, la magia del Natale ha iniziato ad illuminare Beinasco.

Aperta la pista di pattinaggio

La pista sarà aperta tutti i giorni, con la possibilità di noleggiare i pattini, fino all'11 gennaio 2026: "Uno spazio per i nostri ragazzi per stare insieme e divertirsi, per le famiglie per vivere in modo diverso le serate delle feste, e per tutti noi per riscoprire la bellezza di vivere gli spazi della nostra città in ogni stagione", ha dichiarato il sindaco Daniel Cannati.

La festa in via Colombo

Tanti gli appuntamenti organizzati a Beinasco durante le feste, con due momenti clou. Il primo è previsto domenica 21 dicembre, in via Colombo, che diventa la via del Natale: dalle ore 14 casetta di Babbo Natale, gara di mattoncini dell'elfo Rupert, enigmistica del Natale, costruzione di mamma Natale e area pedagogica per i più piccoli. Poi, dalle 15.45, presepe vivente, mentre alle 17 si accende la Via del Natale. Un'ora dopo ecco il concerto "Free Voices Gospel Choir" nella chiesa evangelica be.church.

Il gran finale con la Befana

La conclusione è prevista martedì 6 gennaio a Borgaretto: in piazza Kennedy ci sarà la grande festa della Befana, con protagonisti dalle ore 14.30 trampolieri, sputafuoco e giochi fantastici dal Paese dei Balocchi attorno alla pista di pattinaggio. Poi alle 16 il momento più atteso, con l'arrivo della Befana, che porterà dolci e caramelle per tutti i bambini.