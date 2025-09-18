Raccolta differenziata in Vanchiglia al via a gennaio: arriva il porta a porta ma vetro e plastica rimangono in strada

La raccolta differenziata porta a porta arriva anche in Vanchiglia. A fine settembre inizieranno le comunicazioni ai residenti, a ottobre ci sarà la consegna dello starter kit - biopattumiera, sacchetti idonei e manuale informativo - e a fine novembre inizierà la consegna dei bidoni condominiali e la sostituzione dei cassonetti posti in strada, fase che sarà conclusa a inizio 2026. La modalità scelta per il quartiere, infatti, non sarà di totale raccolta porta a porta ma di raccolta mista.

Le tempistiche spiegate da Amiat

A spiegare il motivo è Flavio Frizziero, responsabile di Amiat, in commissione ecologia della Circoscrizione 7: "Il 50% dei cortili di Vanchiglia non sono adatti alla raccolta porta a porta, con cortili condominiali inesistenti, troppo piccoli o inaccessibili, e alcune vie non permettono l'esposizione su strada". Ad esempio: le intere via Napione e via Vanchiglia, e gran parte di via Santa Giulia. In via Napione e via Vanchiglia, per lo scarso spazio a disposizione, la raccolta avverrà soltanto su uno dei due lati della strada, lasciando l'altro libero.

La soluzione da parte di Amiat è stata proporre un modello misto: indifferenziato, organico e carta saranno raccolti porta a porta, mentre plastica e vetro nei contenitori su strada. Il cambiamento coinvolgerà più di 8000 utenze domestiche e quasi 1000 attività commerciali.

"Rodaggio per abituare i residenti"

"Sappiamo che è una novità e ci diamo il tempo di rodaggio per lasciare abituare i residenti - ha commentato la coordinatrice della commissione ambiente Marta Sara Inì - La Circoscrizione e la coordinatrice rimangono completamente disponibili per effettuare eventuali sopralluoghi nel caso sopraggiunga qualche complicazione. Condividiamo il fatto che, visto che Vanchiglia è un quartiere con molta vita notturna, rimangano in strada le campane del vetro, per garantire pulizia e sicurezza".