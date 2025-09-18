Notte degli Scavi al Museo Egizio: conferenze, dimostrazioni e una mostra fotografica

"Notte degli Scavi" in programma al Museo Egizio sabato 4 ottobre dalle ore 19 fino a mezzanotte, con la partecipazione del Direttore Christian Greco. L'evento celebra un doppio anniversario: i 10 anni dalla ripresa delle attività di scavo del Museo Egizio in Egitto e i 50 anni delle campagne archeologiche a Saqqara.
La serata offrirà un'occasione unica per scoprire i risultati delle più recenti ricerche archeologiche attraverso: conferenze specialistiche sui tesori emersi dalle ultime campagne di scavo condotte a Coptos, Deir el-Medina e Saqqara dagli archeologi del Museo; dimostrazioni dal vivo delle tecniche di scavo archeologico e una mostra fotografica.
All'evento, ad ingresso libero e gratuito, parteciperà il Direttore del Museo Egizio, Christian Greco insieme a diversi archeologi ed egittologi che hanno preso parte alle campagne di scavo in Egitto, offrendo al pubblico l'opportunità di un confronto diretto con i protagonisti della ricerca sul campo.
