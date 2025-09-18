“Essere donna in Italia e nel mondo”: il progetto parte dalla Circoscrizione 3

Giovedì 18 settembre 2025, alle 15.30, nei locali della Circoscrizione 3 di via Millio 20, si terrà il primo incontro del progetto “Essere Donna in Italia e nel mondo”, promosso dal Moica - Donne Attive in Famiglia e Società - Piemonte APS.

L’appuntamento, aperto a tutti, offrirà uno spazio di confronto attraverso testimonianze dirette di rappresentanti delle associazioni che hanno aderito al progetto, sostenuto dalla Circoscrizione 3. L’obiettivo è riflettere sul ruolo della donna oggi, in Italia come nel resto del mondo, e promuovere una cultura di inclusione, partecipazione e valorizzazione delle differenze.

Tra gli interventi in programma quello di Isabel Farell, presidente di Pintre Onlus - Percorsi intrecciati della Bolivia, mentre il coordinamento sarà affidato alla dottoressa Lucia Rapisarda, referente del Moica Piemonte Aps. Invitati anche rappresentanti istituzionali della Circoscrizione 3, a conferma dell’attenzione del territorio verso iniziative di sensibilizzazione e dialogo interculturale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 339.7952400 (Lucia Rapisarda).