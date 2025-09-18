Sicurezza, nuove barriere sulla provinciale 30 del Santuario di Sant'Ignazio

Nell'ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR, la Direzione Viabilità e Trasporti della Città metropolitana di Torino ha curato la fornitura e posa di barriere stradali per la messa in sicurezza di un tratto di circa 600 metri della Strada Provinciale 30 del Santuario di Sant'Ignazio, nel territorio dei Comuni di Lanzo Torinese e Pessinetto.

Trattandosi di un intervento in territorio montano, i progettisti della Città metropolitana hanno optato per l'utilizzo di barriere in acciaio corten, che garantiscono un’elevata resistenza agli agenti atmosferici. L’aspetto naturale e materico delle barriere in acciaio corten ne consente un inserimento armonioso nel paesaggio montano, mantenendo un impatto visivo contenuto, ma senza rinunciare alla sicurezza e alla protezione dei veicoli in transito.