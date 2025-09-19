 / Centro

Centro | 19 settembre 2025, 20:13

“Oltre la disabilità”: a Torino l’evento di condivisione del Centro Estivo Inclusivo 2025

Mercoledì 24 settembre alla Fondazione Educatorio della Provvidenza Ets, un incontro dedicato a voci e visioni per un futuro inclusivo

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Mercoledì 24 settembre, dalle ore 9.30 alle 12, presso la Fondazione Educatorio della Provvidenza Ets, in corso Trento 13, si terrà l’evento “Oltre la disabilità - Voci e visioni per il futuro”.

L’iniziativa è dedicata alla condivisione dei risultati del Centro Estivo Inclusivo 2025, un progetto che ha coinvolto bambini e ragazzi con diverse abilità, promuovendo esperienze educative, sociali e ludiche in un contesto inclusivo e partecipativo.

L’evento rappresenta un’occasione per riflettere sulle pratiche inclusive, valorizzare le competenze dei partecipanti e stimolare un dibattito su come costruire un futuro accessibile e sostenibile per tutti.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium