Atp Finals, è subito Sinner-mania: il campione azzurro esalta l'Inalpi Arena demolendo de Minaur

Se l'edizione 2024 delle Atp Finals aveva regalato una sorpresa al debutto, con il successo di Fritz sul favorito Medvedev, la sessione serale manda in scena l'atteso Jannik Sinner show. Il numero 1 del mondo debutta esaltando il pubblico della Inalpi Arena con un netto 6-3 6-4 sull'australiano Alex de Minaur.

Il fuoriclasse azzurro era largamente favorito ed ha confermato le attese di addetti ai lavori e del pubblico, anche senza giocare il suo miglior tennis, quasi mettendo il 'pilota automatico', contro un rivale apparso una vittima sacrificale. Mai in carriera de Minaur aveva battuto Sinner ed era a dir poco improbabile che potesse capitare stavolta: l'australiano ha preso un break di vantaggio nelle battute iniziali, ma appena il nostro campione si è sciolto ed ha trovato la misura giusta nei suoi colpi e al servizio non c'è stata partita, pur con qualche errore di troppo del numero 1 del mondo. Ma nei punti importanti, sulle palle break o quando contava davvero, l'azzurro ha lasciato le briciole al rivale.

Cori e sostegno da stadio per l'azzurro

Tifo da stadio per Sinner fin da quando il tennista azzurro scende in campo per il riscaldamento. Prima che vada al servizio per il turno di battuta dell'incontro tutta la Inalpi Arena urla "Ole, ole, ole Sinner". Palazzetto praticamente sold out, con il nostro campione che conquista facilmente il primo game ma poi commette una serie di errori non abituali per lui, consentendo all'avversario prima di pareggiare il conto e poi gli strappargli la battuta. Sinner però reagisce immediatamente con il contro break, poi sul 3-2 conquista un lungo e combattutissimo game che gli consente di prendere il largo e chiudere poi il set 6-3 in 36 minuti.

Una tifosa si sente male sulle tribune

Nel secondo, sull'1-1, Sinner si porta sullo 0-30 sulla battuta dell'australiano, ma un paio di errori del campione azzurro e due punti giocati benissimo da De Minaur rimandano il break, che però è nell'aria e arriva poi al quinto game, dopo che una tifosa si era sentita male sulle tribune, portando ad una breve interruzione della partita (con lo stesso Sinner che ha preso l'acqua e l'ha mandata alla persona che era stata male, accompagnata poi fuori ad allarme rientrato).

Con le unghie e con l'aiuto del servizio de Minaur resta in scia fino al nono game, ma poi Sinner chiude con il suo turno di battuta (con tanto di ace): 6-3 6-4 in meno di un'ora e mezza.

Tanti i personaggi alla Inalpi Arena

In tribuna presenti il padre e il fratello di Sinner arrivati da Sesto Pusteria, insieme ad altri parenti ed amici. Tanti applausi anche per la medaglia d'oro olimpica (nel doppio) Jasmine Paolini, a lungo inquadrata dalle telecamere, che pescano anche Lorenzo Sonego, il capitano non giocatore della squadra di Davis Filippo Volandri, lo storico difensore e capitano della Juve Giorgio Chiellini e l'ex sindaca Chiara Appendino sulle tribune.

Tifo da stadio, con cori continui "Sinner Sinner", dopo ogni punto spettacolare dell'azzurro e alla fine dei giochi conquistati dal numero 1 del mondo. Una costante che si è ripetuta dall'inizio alla fine, una costante destinata a durare per tutto il torneo: il numero 1 del mondo ama Torino, che impazzisce per lui.

Martedì sera contro Fritz

E martedì, sempre in serale, appuntamento contro l'americano Fritz, nel remake della finale degli US Open: con un successo Sinner sarebbe già aritmeticamente qualificato per le semifinali.

Intervistato subito dopo la fine da Diego Nargiso, il numero 1 del mondo ha subito esaltato Torino: "Ovviamente dopo questa settimana c'è ancora la Davis, ma la stagione Atp finisce qua e non c'è posto più bello di questo. Dopo Roma, che mi ha fatto male saltare (per infortunio, ndr), è bello tornare in Italia. L'anno scorso ci siamo arrivati vicini, quest'anno vediamo: intanto abbiamo iniziato bene".

"È stata una partita difficile", ha detto commentando il suo successo, poi ha iniziato a pensare già alla sfida contro Fritz: "Taylor oggi ha giocato molto bene. Ma questo sarà un problema di dopodomani, domani mi riposo", ha concluso il campione azzurro.