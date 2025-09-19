Regina Music Fest, la prima festa della musica per i bambini dell'ospedale Regina Margherita

UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV, in collaborazione con ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e Città della Salute e della Scienza di Torino e con le numerose Associazioni di volontariato che operano all’interno dei reparti dell’ospedale Regina Margherita, in partnership con Associazione culturale Hiroshima Mon Amour, presenta la terza edizione del REGINA MUSIC FEST, la prima festa della musica dedicata ai piccoli pazienti ed ai loro familiari con giochi, intrattenimento e musica, per un pomeriggio di festa che, dalle ore 16 alle ore 19 di domenica 21 settembre, animerà tra colori e note l’area antistante l’ingresso dell’ospedale infantile, in piazza Polonia, 94 a Torino.

Realizzata grazie al sostegno di Reale Foundation, la fondazione Corporate di Reale Group, e Gruppo Iren, l’edizione di quest’anno ha come obiettivo di contribuire alla realizzazione dell’ampliamento della struttura riabilitativa, con un progetto che prevede l’integrazione di uno spazio (annesso all’area già funzionante) dedicato ai più piccoli, per offrire percorsi riabilitativi sempre più specializzati ed integrati.

Numerosi gli artisti e i partner che hanno accolto con entusiasmo l’invito a partecipare per la gioia dei bambini e dei ragazzi in cura, per una festa dentro e fuori le mura dell’ospedale grazie alle incursioni degli artisti in corsia.

A far cantare e ballare ci pensano Eugenio Cesaro degli Eugenio in via di gioia che porterà il suo saluto musicale; la Bandakadabra con il suo personalissimo groove ipnotico della techno suonata con la potenza di fiati e percussioni; la cantautrice Neja, regina della musica dance, con i suoi successi tra cui Restless, Shock, The Game e diversi brani iconici di quel periodo, questa volta accompagnata dalla cantante Melody Castellari aka Lady Violet; il trascinante afro sound con il percussionista Ablaye Magatte Dieng, che, con la sua Associazione Culturale Tamra, porta avanti la tradizione griots, storici intrattenitori, musicisti ed artisti della società senegalese. E poi ancora le singer sisters 4Calamano, le quattro sorelle di Varazze Lara, Maya, Dana e Jade con la passione per il canto e per la musica, diventate vere e proprie star del web, si esibiscono con le loro armonie a cappella, Gremlins Soundtracks e i Cavalieri di Zara band torinesi che propongono rispettivamente sigle di film e telefim anni 80/90 e sigle dei cartoni animati più amati da sempre.

A Pietro Morello, polistrumentista, tiktoker e innovatore, che arriva al cuore dei più piccoli con le sue canzoni e i suoi progetti di musicoterapia, trasformando semplici oggetti in strumenti musicali, spetta il compito di condurre la giornata, affiancato da un’altra celebrità torinese, il comico e content creator, Davide D’Urso che con le sue storie su Instagram e i suoi video su Tik Tok racconta le manie, i tic e il gergo dei residenti dei vari quartieri della città.

Allo stupore ed all’entusiasmo generale contribuiscono anche i trampolieri della scuola Settimo Circo, che brillano nel loro travestimento da KISS, la celebre pop rock band anni ’80 e a Mattia Villardita nei panni del supereroe Spiderman. Tutti insieme per un pomeriggio di svago e condivisione e per un’evasione dalla quotidianità raccontata da interviste a volontari, medici, infermieri, ricercatori, sostenitori e collaboratori, in breve tutti gli esponenti del variegato mondo UGI, che avranno il compito di descriverne i diversificati filoni di attività.

Un ringraziamento speciale va a SIAE e alle Associazioni presenti - AABC, Abio, AIC, AITF Bimbi Odv, AVO, Associazione culturale Amicolibro, VIP Torino, Fondazione Forma, Fondazione THUN, MATI Odv, Fondazione Theodora, Ghostbusters Italia e sezione Piemonte, Casa Giglio, Fondazione Martoglio, Settimo Circo, La Mole del Sorriso, Laboratorio del suono – e anche a Alpini di Pianezza, La Fattoria del Gelato, Pian della Mussa, Ad hoc foto, Ciessepi, Fiorentini, Croce Verde di Torino che collaborano alla realizzazione dell’evento.