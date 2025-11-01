Al via da novembre gli incontri per l’invecchiamento attivo: parola, movimento e cultura per gli over 65

Tornano, a partire da novembre 2025, le iniziative dedicate all’invecchiamento attivo promosse dal Servizio Aiuto Anziani del Comune di Torino, in collaborazione con la dottoressa Paola Farnia, presidente della Cooperativa Equilibrismi.

Un programma ricco e variegato, pensato per offrire agli anziani momenti di confronto, benessere e crescita personale, favorendo la partecipazione attiva e il mantenimento di una buona qualità di vita anche nella terza età. Gli appuntamenti si svolgeranno nella sede di via Bruino 4, con incontri che proseguiranno fino alla primavera 2026.

Gruppi di parola e biodanza per ritrovare equilibrio e socialità

Tra le iniziative più apprezzate tornano i gruppi di parola, condotti dalla dottoressa Maria Grazia Calabrò e dal dottor Dario Martelli, che si terranno dalle 10 alle 11:30 nelle seguenti date: venerdì 7 novembre e venerdì 12 dicembre 2025

A seguire, dalle 11.30 alle 13, si terranno i gruppi di biodanza, guidati dal dottor Martelli con la collaborazione della dottoressa Calabrò, per riscoprire il piacere del movimento, della musica e della relazione con gli altri.

Sette incontri per imparare

Da novembre prenderanno il via anche le conferenze dedicate all’invecchiamento attivo, sempre nella sede di via Bruino 4, dalle 10 alle 11:30.

Ecco il calendario completo degli incontri validi dal 2 novembre 2025 in poi:

Abc della finanza – con Ercole e Cosimo Rizzuto, Giovedì 23 ottobre 2025 (anticipato in calendario ma inserito nel ciclo autunnale)

Ecologia delle piccole cose – con Paola Farnia, Giovedì 13 novembre 2025

Informatica non ha età – con Valeria Marchiandi, Giovedì 18 dicembre 2025

A tavola per una lunga vita – con Stefano Garbolino, Mercoledì 21 gennaio 2026

Conoscere le truffe per evitarle – con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, Giovedì 19 febbraio 2026

Fake news – con Paola Farnia, Giovedì 19 marzo 2026

Le conferenze mirano a stimolare la curiosità e la partecipazione, toccando temi pratici e di attualità: dal volontariato alla finanza, dalla sicurezza informatica all’alimentazione sana.