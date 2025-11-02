Riapre la piscina “Trecate”, dal 3 novembre di nuovo attive tutte le vasche

Buone notizie per gli sportivi torinesi e per chi ama l’acqua: la piscina “Trecate” riaprirà le sue porte lunedì 3 novembre, dopo alcune settimane di chiusura dovute a interventi di manutenzione straordinaria. Un ritardo rispetto alla programmazione iniziale, ma necessario - spiegano dal Comune - per garantire massima sicurezza e piena efficienza a una struttura molto frequentata e amata nel quartiere.

A comunicarlo è Antonio Caprì, coordinatore allo Sport della Circoscrizione 3, che sottolinea come i lavori abbiano riguardato diversi aspetti tecnici fondamentali per assicurare il corretto funzionamento dell’impianto in vista della stagione invernale.

Alla riapertura, gli utenti troveranno tutte e tre le vasche operative: la olimpionica da 50 metri, la vasca da 25 metri e la vaschetta ricreativa, quest’ultima destinata alle attività delle associazioni sportive e dei gruppi di acquafitness.

Il nuoto libero ripartirà subito con orari ben definiti: nella vasca da 50 metri si potrà nuotare il lunedì e venerdì dalle 12 alle 19.30, mentre martedì, mercoledì e giovedì l’apertura sarà dalle 12 alle 17. Per la vasca da 25 metri, invece, gli orari di nuoto libero sono martedì e giovedì dalle 12 alle 17.

“La Trecate è un punto di riferimento per tantissimi cittadini - afferma Caprì -, e la sua riapertura, dopo i lavori, rappresenta un segnale importante: si torna a praticare sport in un ambiente sicuro e accogliente, a beneficio non solo degli atleti ma di tutto il quartiere”.