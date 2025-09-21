Soccorsi due cani lungo la ferrata del Vallone di Bourcet

Si sono bloccati lungo la via ferrata del Vallone di Bourcet a Roure. Due cani di taglia media, di una casa delle vicinanze, non riuscivano più a tornare indietro e nemmeno ad andare avanti. Verso le 15 di oggi, domenica 21 settembre, sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Luserna San Giovanni. Lasciati i mezzi, hanno fatto un cammino di circa 20 minuti per raggiungere gli animali e aiutarli a compiere il primo tratto di pochi metri, prima che potessero tornare a muoversi in autonomia. L’intervento è durato circa un’ora.